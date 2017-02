El abogado de Urdangarin está "plenamente" satisfecho del resultado de la vistilla

Replica a Ada Colau: "Cada uno es dueño de sus palabras y esclavo de ellas"

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, se ha mostrado "plenamente" satisfecho de la vistilla judicial de este jueves en que se ha decidido la libertad provisional sin fianza para su defendido tras la sentencia del caso Nóos que le condenaba a prisión.

Lo ha declarado a los periodistas en el Aeropuerto de Barcelona, al aterrizar el avión procedente de Palma, donde ha asistido por la mañana a la vistilla en la Audiencia provincial.

El defensor del marido de la infanta Cristina ha considerado que "es un buen sistema" que se haya decidido que la Audiencia le haya impuesto sólo la obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de su actual país de residencia (Suiza), en vez de tener que viajar a España cada vez.

Ha añadido que ahora es él, como abogado, quien debe preparar "el mejor recurso de casación" posible y esperar que el Tribunal Supremo dicte entonces la resolución definitiva.

En cuanto al plazo que tiene para presentar recurso, ha dicho que depende de que la sala resuelva sobre "algunas actuaciones procesales previas" que él ha presentado, y ha reiterado que seguirá defiendo la inocencia de su cliente, además de ser optimista sobre el resultado de ese recurso que presentará.

Al preguntársele cuánto habrá que esperar para el siguiente paso y la siguiente notificación, ha contestado: "Yo creo que varias estaciones del año".

También ha respondido que no sabe de ningún pacto entre Urdangarin y su exsocio Diego Torres --también condenado-- para intentar conseguir la absolución de sus respectivas esposas: "No me consta nada de eso".

REPROCHES A IÑAKI URDANGARIN

El letrado también ha reaccionado a las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que este mismo jueves ha criticado la libertad provisional sin fianza para el exduque de Palma y ha advertido de que la decisión judicial transmite un mensaje: "Sale a cuenta robar".

"En absoluto es así, pero cada uno es dueño de sus palabras y esclavo de ellas", ha respondido Mario Pascual Vives, que ha dicho que no sabía de estas palabras de Colau.

Sobre los abucheos e insultos que Urdangarin ha recibido en la calle en Palma al entrar a la Audiencia, ha comentado que "de ninguna manera" le han afectado, y ha añadido que él está bien y que este mismo viernes ya ha vuelto desde Palma hasta Ginebra.