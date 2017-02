Urizar (EA) afirma que "ETA nunca ha ayudado al proceso soberanista y ahora debe desaparecer"

Cree que "la convivencia como tal seguramente no se dará hasta que pase una generación"

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, ha asegurado que "ETA nunca ha ayudado al proceso soberanista y ahora debe desaparecer". Asimismo, ha afirmado que la convivencia en Euskadi "seguramente no se dará hasta que pase una generación".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente de la formación integrada en EH Bildu ha indicado, además, que Cataluña está dando pasos que desde Euskadi "no podemos obviar", por lo que "sería necio mirar para otro lado".

A su juicio, "cuando el que tienes enfrente no quiere sentarse --en referencia al Gobierno central--, el único camino que te queda es echar para adelante", y ha lamentado que, cuando el Congreso de los Diputados rechazó el Plan Ibarretxe en Euskadi, "no hubo el 'punch' suficiente como para seguir empujando".

"El proceso catalán va a generar una inestabilidad en el Estado que nos va a afectar. Cataluña significa casi un 20% del PIB español y si, al final rompe el Estado, querrá sacar ese dinero de algún sitio", ha indicado, para añadir que personalmente duda de que "en ese contexto se mantenga el sistema del Concierto y del Cupo".

Tras indicar que el lehendakari "sigue con el discurso de la bilateralidad", cuestión que "no es realista porque al otro lado de la mesa no se sienta nadie", Urizar ha dicho que "Cataluna vuelve a ser un ejemplo".

Por contra, ha afirmado que ETA "nunca ha ayudado al proceso soberanista porque se necesita una acumulación de fuerzas y su existencia lo imposibilitaba". "Que desapareciese ayudaría todavía más", añade.

ERTZAINTZA

Por otro lado, ha manifiestado que, por parte de la izquierda abertzale, no ha habido "ninguna voluntad de equiparar a la Ertzaintza con la Guardia Civil o la Policía Nacional".

"Es verdad que a veces puede haber declaraciones altisonantes, pero es que, a veces, se actúa como si ya hubiera llegado la paz", ha manifestado, para añadir que la paz "no es solo la ausencia de violencia, es algo más y no pueden quedar flecos". "La convivencia como tal seguramente no se dará hasta que pase una generación", considera.

Por último y cuestionado por el futuro de EH Bildu, ha recordado que es "una coalición y desde hace un par de años teníamos claro que tenía que ser algo más". Asimismo, ha indicado que Otegi "ha jugado y está jugando un papel importante, pero ninguno somos imprescindibles". "La renovación de caras siempre es buena", ha concluido.