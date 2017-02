Urizar dice que en "todas las policías del mundo" hay casos de uso de violencia "más allá" de lo que le permite la ley

El líder de EA afirma que todos en el seno de EH Bildu tienen "un objetivo en común, aunque hay algunas cuestiones que no compartimos"

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, ha afirmado que todo cuerpo policial "corre el riego" de que en un momento "se pueda pasar" y utilice la "fuerza más allá de lo que legítimamente le reconoce la ley". "Esos casos se dan en todas las policías del mundo", ha indicado.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Urizar se ha referido además al hecho de que su formación, uno de los socios de la coalición EH Bildu, se haya desmarcado esta semana de las protestas de militantes de Sortu ante las comisarías de la Ertzaintza para denunciar supuestos casos de torturas.

Tras afirmar que siempre han trasladado "con toda naturalidad" que EH Bildu está conformado por "diferentes fuerzas con diferentes orígenes y recorridos", ha advertido de que cuentan con "un objetivo en común, aunque sabiendo que hay algunas cuestiones que no compartimos".

"Lo gestionamos viendo el matiz diferente como algo que enriquece más que generar contradicción. Tenemos una relación normal en ese sentido, priorizando siempre aquello que nos une", ha añadido.

A su juicio, la noticia no debe ser que se dé "una divergencia" en el seno de EH Bildu ya que "nuestro compromiso es fijarnos en todas las víctimas, trasladar que estamos con ellas, independientemente del origen de la violencia que hayan sufrido".

En esta línea, ha asegurado que todo cuerpo policial al que la ley le traslada el derecho a utilizar la fuerza "corre el riego de que en un momento se pueda pasar y tenga tentaciones de utilizar esa fuerza más allá de lo que legítimamente le reconoce la ley".

"Esos casos se dan en todas las policías del mundo. No podemos valorar aquí que unos sí y otros no. Nuestro objetivo debe ser que eso no pase y estar del lado de las víctimas y de los que en ese momento son los débiles", ha considerado.

ETA

Por otro lado, y cuestionado por la entrevista al preso de ETA y designado por la banda como "interlocutor para la resolución del conflicto", David Pla, en la que éste asegura que la banda mantiene su decisión de acometer el desarmarse e invita al Gobierno vasco a mantener relación directa con ETA, Urizar ha indicado que "si hay voluntad política eso debería poder hacerse".

"Mas allá de los impedimentos que se puedan dar por los poderes del Estado español, que quieren retrasar lo máximo posible el nuevo escenario de normalidad en Euskal Herria, si hay voluntad política eso debería poder hacerse. Ni ETA ni los agentes políticos de este país podemos ser los que no recojamos esa responsabilidad de llevar el desarme o parte de ese paso hacia el escenario de normalidad", ha finalizado.