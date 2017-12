Urkullu advierte a ETA de que se "disuelva" o se "reconvierta" dentro de la IA: debe "reconocer el daño injusto causado"

Considera que se puede aplicar la actual política penitenciaria "de manera diferenciada cumpliendo la legislación vigente"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que no sabe si ETA desaparecerá o se "reconvertirá en alguna fórmula dentro del conjunto de la izquierda abertzale", pero ha advertido de que no se habla de lo que ha sido "el sufrimiento padecido durante más de 40 años, de la exigencia del planteamiento ético, del reconocimiento del daño injusto causado", una cuestión que "no se puede olvidar".