Urkullu dice que no ha recibido presiones del PSE-EE para no asistir el 22 a la conferencia de Mas en San Sebastián

Insiste en la necesidad de diálogo que conduzca "a una solución pactada y legal" ante el riesgo de asistir "a un choque de trenes" en Cataluña

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que no ha recibido presiones del PSE-EE para no asistir el próximo día 22 a la conferencia que el expresident de la Generalitat, Artur Mas, ofrecerá en San Sebastián junto con el expresidente del Gobierno vasco Juan José Ibarretxe. Además, ha insistido en la necesidad de diálogo que conduzca "a una solución pactada y legal" ante el riesgo de asistir "a un choque de trenes" en Cataluña.

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Urkullu ha asegurado que no asistirá a la conferencia que el expresident porque "no es normal" que el presidente del Ejecutivo acuda a las conferencias de otros líderes políticos.

Sin embargo, ha aclarado que no tiene "ningún problema" en atenderle si Mas se lo pide y ha negado que su ausencia en el acto se deba a "presiones" de su socio político, el PSE-EE.

Según ha recordado que, en los últimos cuatro años, se ha reunido con Mas "en bastantes ocasiones" y mantiene una relación epistolar. "No tengo ningún problema en atenderle si él me solicita una reunión", ha insistido.

El lehendakari se ha referido al proceso judicial contra Artur Mas, que supone, a su juicio, "el fracaso de la política". En este sentido, ha apuntado, en referencia al proceso catalán, que "no hay más solución posible que una solución legal y pactada" que esté "basada en el diálogo", que "es lo que no hay".

Iñigo Urkullu ha insistido en el riesgo de asistir "a un choque de trenes". "Además, nos equivocamos si creemos que el choque de trenes es sin maquinista, sin pasajeros y, además, en un terreno despoblado", ha añadido.

DIÁLOGO EN CATALUÑA

Por contra, considera que existe "una sociedad" con "sus reivindicaciones y aspiraciones, que las quiere conducir, desde el diálogo, a una solución pactada y legal".

Por ello, ha vuelto a reivindicar que, "aunque se va agotando el tiempo, es urgente profundizar en el diálogo". "De la misma manera que creo que es urgente profundizar en el diálogo con el presidente del Gobierno español para los asuntos de Estado que a los vascos nos afectan e interesa, creo que es urgente un diálogo entre el Gobierno español y el president de la Generalitat o los representantes de las instituciones catalanas para la respuesta a una realidad que existe en Cataluña", ha defendido.

El lehendakari ha apostado por huir "del diálogo de sordos o de besugos" y optar por "el diálogo positivo y constructivo". "Es a lo que apelo, a lo que me ofrezco y me brindo", ha dicho, para apostar por "trabajar desde el diálogo con aquel que quiere hablar, que quiere escuchar, no con aquel que te quiere imponer".