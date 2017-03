Urkullu llama la atención a la IA para que no caiga en gestos de pasado y desea involucrarle en un futuro en convivencia

Dice que hay que "vincular el pasado con el futuro para que se pueda construir sin que se reediten situaciones lamentables del pasado"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que ha visto "retrocesos" en el discurso de la izquierda abertzale respecto al tema de paz y convivencia y ha asegurado que están en "la llamada de atención" a ese mundo para que "no caiga en gestos del pasado". En este sentido, ha mostrado su deseo de involucrarle en "la construcción entre todos" de ese futuro en convivencia y superación del pasado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urkullu ha admitido que ha percibido en la izquierda abertzale "algún retroceso" en su discurso, y cree que se puede interpretar dentro de "situaciones que obedezcan a consumo interno de la resolución de conflictos".

A su juicio, "es necesario, cuando ve retrocesos o gestos que significan retrocesos, hacer una llamada de atención" y ha mostrado su esperanza en que "esto se supere".

"Estoy en ese doble discurso, uno, la llamada de atención a no caer en gestos del pasado, y dos, en que esa llamada de atención sirva, al mismo tiempo, para trabajar conjuntamente desde la discreción por superar esas situaciones del pasado y mirar a un futuro que podamos construir entre todos, también con la izquierda abertzale. En esa esperanza estoy", ha aseverado.

CONMEMORACIÓN A LAS VÍCTIMAS

Además, se ha referido al acto organizado por el Gobierno vasco este viernes en Vitoria con motivo de la celebración mañana del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y ha señalado que este año su Ejecutivo ha querido "compartir" este homenaje con la sociedad vasca.

De esta forma, instituciones y colectivos sociales y culturales de Euskadi realizarán turnos de quince minutos para conmemorar a los damnificados del terrorismo durante cuatro horas, entre las 9 de la mañana y la una de la tarde.

El lehendakari ha asegurado que el acto tiene "un doble objetivo", como son "mirar al pasado y unir el pasado y el futuro", por una parte, y por otra, enviar "un mensaje de construcción juntos".

"Mirar al pasado e intentar vincular la mirada al pasado con el futuro es hacer consciente a la sociedad vasca de que no podemos olvidar el pasado, sino que el pasado nos tiene que reforzar para que en el futuro no se puedan reeditar, no se puedan repetir situaciones que se hayan dado en el pasado desde una memoria a las víctima del terrorismo", ha añadido.

A su juicio, "esto hay que hacerlo juntos" y, por eso, ha invitado a la ciudadanía a acudir a la Plaza de la Virgen Blanca esta mañana, para recoger el testigo que se pasará de unos colectivos a otros y que llevará un mensaje con el que el Gobierno vasco pretende "subrayar el mensaje de vincular el mensaje de vincular el pasado con el futuro para que el futuro se pueda construir sin que se reediten situaciones lamentables, desgraciadas del pasado".

"Por eso, hemos querido hacer una apelación a la participación de la sociedad, para unir víctimas y sociedad, y hacer que la sociedad representada y también la sociedad, en general, pueda participar en esta jornada de memoria a las víctimas del terrorismo".

MIRADA AL PASADO

El presidente del Gobierno vasco ha recordado que se está "políticamente, desde las instituciones, trabajando desde la creación y constitución del Instituto de la Memoria-Gogora", en el que están representados todos los grupos parlamentarios, para trabajar en esa "mirada al pasado".

Además, ha destacado que también hay otras iniciativas como la de Memoria Plaza, que se desarrolla en los municipios, y también ha remarcado los testimonios que ofrecen las víctimas en las aulas para que "haya una educación en valores" y que, "conociendo el pasado, subraye también el valor del respeto, la tolerancia, la identificación de que la pluralidad enriquece al conjunto de la sociedad".

"Son acciones que también tiene que ver con la Memoria Histórica, desde lo que son las consecuencias del franquismo hasta nuestros días", ha concluido.