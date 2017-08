Urkullu cree que aún hay tiempo para un diálogo constructivo que busque solución política al caso de Cataluña

Pide "responsabilidad y voluntad política" y espera que la UE reconozca "las realidades nacionales" de Euskadi y Cataluña

Iñigo Urkullu ha manifestado que, sin remontarse a las causas de por qué se ha llegado a la actual situación en Cataluña, ha constatado que "Euskadi no tiene el Estatuto que votó y Cataluña tiene un Estatuto que no votó o no tiene el que votó tampoco".