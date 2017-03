Urkullu hace suyo "el sentimiento de ofensa que muchos ciudadanos hayan podido percibir" del programa de ETB

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que hace suyo "el sentimiento de ofensa" que haya podido provocar el programa de ETB 'Euskalduna naiz eta zu' en la ciudadanía y ha defendido que una cadena pública de televisión debe "preservar programas constructivos y evitar, en la medida de lo posible, todo lo que pueda ser tomado por ofensa".

Urkullu ha respondido, de esta forma, a las preguntas que los medios de comunicación le han realizado tras la asamblea de la Eurorregión Aquitania/Euskadi/Navarra celebrada en Burdeos, sobre el hecho de que el PP haya responsabilizado al lehendakari de la emisión del polémico vídeo de ETB en el que varios entrevistados, personajes conocidos en Euskadi, ofrecen opiniones peyorativas e insultantes sobre los españoles.

El presidente del Gobierno vasco ha rechazado que él tenga esa responsabilidad y ha manifestado que "quizá hay otros modelos de gestión de una radio y televisión pública en la que quienes sustentan el poder político e institucional tengan algún poder también sobre lo que es la gestión dentro de lo que es el medio de comunicación".

"En todo caso, lo que diré es que entiendo, no sólo entiendo, sino que comprendo, y no solo entiendo y comprendo, sino que, como persona y lehendakari, también hago mío el sentimiento de ofensa que muchos ciudadanos hayan podido percibir no solamente en España, sino también en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que así se lo trasladó el pasado sábado a la presidenta de Navarra, Uxue Barkos. "Entiendo, comprendo y hago mío el sentimiento de ofensa", ha incidido, para añadir que un medio de comunicación público "debe preservar lo que pueda ser programas que sean constructivos y evitar en la medida de lo posible todo lo que pueda ser tomado por ofensa".