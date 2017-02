Urquizu niega que Zapatero le haya propuesto presentarse a la Secretaría General del PSOE

El diputado socialista por la provincia de Teruel en el Congreso, Ignacio Urquizu, ha negado este jueves que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le haya sugerido que presente su candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista.

En rueda de prensa en Teruel, Urquizu ha descartado así su hipotética participación en las primarias socialistas como candidato a la Secretaría General, al observar que le llama "la atención que la gente se tome en serio" esa posibilidad, cuando ha procurado en todo momento "hacer todo lo que pueda para vivir en Alcañiz, mi pueblo".

Ha remarcado que para nada Zapatero le ha propuesto nada. "Si lo proponen los militantes daré las gracias, pero ser secretario general del PSOE es una cosa importante en un contexto muy difícil y aquellos que se presenten tendrán que ir con un equipo muy sólido", ha opinado.

En este mismo sentido, ha recalcado que no está hablando con nadie y sale en todos los sitios, pero no tiene esa ambición. "Soy bastante prudente y agradezco el afecto, que haya gente que piense en mí, pero dudo que haya sido Zapatero porque no me ha transmitido nada" al respecto.

Ignacio Urquizu ha señalado que "en las semanas próximas empezaremos a trabajar los tres coordinadores de la ponencia política" de cara al congreso federal y ha insistido en que "no tengo esa ambición".