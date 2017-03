Uxue Barkos rechaza el programa de ETB sobre los españoles y dice que cualquier insulto es "inaceptable"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha rechazado el contenido del programa de ETB1 sobre los españoles emitido el pasado 8 de febrero y ha afirmado que "cualquier insulto, los que se vertían también en este programa, es absolutamente inaceptable".

Barkos, respondiendo a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento, ha manifestado que comparte el comunicado emitido por el Gobierno vasco expresando que "en absoluto comparte los contenidos y los estereotipos que el programa utilizaba y que los rechazaba totalmente".

La jefa del Ejecutivo ha explicado que no tuvo que llamar al lehendakari para expresar su rechazo al programa, dado que fue el propio Íñigo Urkullu quien le telefoneó "al minuto uno para señalar cuál iba a ser la expresión del Gobierno vasco al respecto de esta cuestión".

Uxue Barkos ha afirmado que "los insultos son siempre despreciables e inaceptables, y cuando digo siempre, es siempre". Tras ello, ha citado insultos a Navarra de "gravedad extrema", como cuando "en otoño de 2015 en diversos medios de comunicación se llamó proetarras al colegio Amaiur y al instituto Iturrama de Pamplona". Además, "a Geroa Bai se le llamó partido proetrarra en una tertulia en la que estaba la portavoz del PPN, Ana Beltrán, y pese a que se insultó de manera tan grave al segundo partido de esta comunidad y sabiendo que era mentira se calló usted cobardemente".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha considerado que Barkos debería "emitir una queja formal al Gobierno vasco y a ETB pidiendo la dimisión de la directora de ETB, porque se ha ofendido claramente a España y a los españoles, y a Navarra y a los navarros". "Algunos han justificado que era un programa de humor, pero las opiniones que se emitían eran opiniones perfectamente pensadas y ETB1 sabía que ese programa iba a hacer un daño irreparable y a ultrajar a España y a los españoles", ha dicho.

Además, Ana Beltrán ha dicho que Barkos tenía que responder sobre este asunto porque el Gobierno foral "dio a discreción la concesión para la emisión de ETB1 en Navarra a través del canal autonómico".

Uxue Barkos ha respondido que el Gobierno vasco es "el competente en la materia y ETB no es una canal autonómico de Navarra, Navarra no tiene canal autonómico alguno, no lo ha tenido nunca".

Además, la presidenta ha cuestionado el empeño de algunos en que pidiera explicaciones al lehendakari por lo ocurrido y se ha preguntado si el presidente del Gobierno central ha presentado alguna queja formal por el programa.