Uxue Barkos: "En la atención a las víctimas es fundamental que no haya grupos de excluidos"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Bakos, ha afirmado que "en un proceso de paz, de conciliación, en la atención a las víctimas, es fundamental que no haya grupos de excluidos".

Barkos, que ha presidido este sábado el acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de motivación política que ha tenido lugar en el Patio Isabelino de la sede del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud, en Pamplona, ha indicado que el Ejecutivo foral "quiere poner en valor la riqueza de la diversidad y quiere impulsar una cultura de paz para fijar las reglas de una convivencia donde sepamos dirimir nuestras diferencias desde el diálogo".

La presidenta navarra se ha referido a las ausencias al acto "fruto de la ignorancia" y ha asegurado que en "la inmensa mayoría de la sociedad de Navarra las expresiones de solidaridad son profundas y ciertas".

"Aunque pueda parecer que esta acto llega tarde, décadas después de algunos de los sucesos, aquí estamos, convencidos de que como Gobierno siempre tenemos que estar del lado de las víctimas", ha resaltado. "Habéis sufrido tremendamente por la muerte injusta de un ser querido", ha continuado Barkos que ha asegurado que "no estáis solos ni vais a estarlo".

"Las instituciones no atendieron vuestra reivindicación de verdad, justicia y reparación, y habéis sido las familias quienes habéis mantenido viva la llama del recuerdo", ha añadido la presidenta que ha incidido que "queremos mirar al futuro, no vivir anclados en el pasado" pero "no podemos avanzar desde el olvido o la invisibilización de ninguna víctima".

"Habrá diferentes relatos, diferentes lecturas de lo ocurrido, pero deberemos llegar al acuerdo básico de que uno de los pilares fundamentales para avanzar debe ser el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas". Como sociedad, podemos tener ideas diferentes, proyectos distintos y hasta contrapuestos, pero nunca nadie debió rebasar el límite de la dignidad de la persona", ha remarcado.

El acto, que ha sido organizado en colaboración con el Parlamento de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), ha contado con las intervenciones de los responsables de estas entidades, Ainhoa Aznárez y Pablo Azcona. También se han escuchado los testimonios de Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez; Idoia Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, y Eneko Etxeberria, hermano de José Miguel Etxeberria 'Naparra'.

Han asistido representantes del Gobierno foral así como de todas las formaciones parlamentarias, a excepción de UPN y PPN que ya anunciaron que no acudirían al acto. También ha contado con la presencia de varios alcaldes navarros entre los que se encontraba el de Pamplona, Joseba Asiron.

El homenaje ha comenzado con la interpretación por parte de la Coral de Etxarri Aranatz del aurresku Agurra, de José Luis Ansorena, bailado por el grupo Etorkizuna dantza taldea. Ha continuado con la actuación del bertsolari Julio Soto, la lectura del poema 'Aquí estamos', de Castillo Suárez y una nueva actuación de la Coral de Etxarri Aranatz, con la interpretación de 'Kitolis', de Aranburu. Ha contado, asimismo, con la interpretación musical 'Dos olas', de Alejandro Yagüe, basada en un poema de Gustavo Adolfo Bécquer.

El acto ha finalizado con una declaración de reparación y una ofrenda floral ante la escultura 'Leihoa' (ventana), cedida para este acto por su autor, José Ramón Anda, mientras el coro ha interpretado 'A Pablo Sarasate'; 'Izar ederrak', de Josu Elberdin, y 'Bogoroditse Dievo', de Sergei Rachmaninov.

UN HOMENAJE QUE "NO DEBE SUSCITAR DUDA, RECELO O RECHAZO"

En su intervención, la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, ha asegurado que el homenaje de este sábado "no debe suscitar ninguna duda, recelo o rechazo" porque "por fin, las víctimas de esa violencia ejercida desde la ultraderecha, e incluso, desde algunos funcionarios públicos, deben encontrar el amparo, el consuelo y el reconocimiento que hasta ahora no han encontrado". "Y deben hacerlo en igualdad de condiciones y con las mismas garantías que cualquier víctima de actos violentos", ha resaltado.

"En sociedades dinámicas, plurales y diversas debemos considerar la existencia de conflictos como algo natural" pero "lejos de ser la causa de confrontación violenta, debe verse como propio de sociedades ricas en posiciones al respecto", ha aseverado.

"Nadie debe renunciar a sus ideas siempre que sean respetuosas con los derechos humanos y sean defendidas por medios pacíficos y democráticos", ha apuntado Aznárez que ha abogado por "construir una memoria crítica con el pasado e inclusiva de todos los sufrimientos" basada en el "respeto a la dignidad de las víctimas y en la deslegitimación de la violencia".

Una visión que ha compartido el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona, que ha apostado por "una visión integral de la memoria" que "condena todas las violencias, denuncia todos los crímenes y reconoce a todas las víctimas". "A todas, sí, pero a cada una de ellas en particular, evitando así compensaciones que deformen nuestra conciencia", ha agregado.

"Por fin, después de tantos años oscuros, vivimos un momento en el que la paz se abre camino en nuestra sociedad. Es un momento esperanzador que no podemos dejar de aprovechar", ha destacado Azcona. "La paz que queremos construir no puede ser completa sin no saldamos cuentas con el pasado, si no nos enfrentamos a él, al pasado cercano y al más lejano, y reconocemos todas las injusticias perpetradas, y trasladamos a quienes las sufrieron la solidaridad de toda la sociedad", ha concluido.

En el cierre del acto se ha leído una declaración institucional, firmada por el Gobierno de Navarra, el Parlamento foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, en la que se expresa la solidaridad de estas instituciones con las víctimas por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos y destaca la "condena de la violencia".

Además, estas instituciones piden perdón a estas víctimas "por el abandono y la desatención que han sufrido durante años" y recalca su "vocación de defender los derechos humanos de todas las personas".