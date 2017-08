El alcalde de Valencia señala que el aumento de la Policía Local depende de las "restricciones" de Montoro

PP y Cs piden que la tasa de reposición se destine a incrementar la plantilla y afirman que "si no se aumenta es porque no se quiere"

No obstante, ha comentado que no se han planteado la posibilidad de que lleven armas largas porque las competencias de la Policía Local en materia de seguridad son "de colaboración" mientras que "la responsabilidad fundamental corresponde a la Policía Nacional y a la Guardia Civil".

"SI NO HAY MÁS POLICÍA ES PORQUE NO SE QUIERE"

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Eusebio Monzó, ha lamentado que pese a que podían haber convocado hasta 124 plazas para nuevos policías con la tasa de reposición aprobada para 2016 la oferta solo es de 33 nuevas. "Si no se ha contratado más policía es porque no se ha querido no porque la ley no lo permita o porque no hayan recursos porque disponen de 30 millones más en el capítulo I", ha reprochado.