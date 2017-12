Vallet (CUP) cree que la "etapa del diálogo y el simbolismo se tiene que acabar"

Aragonés: las propuestas de trilingüismo pretenden "perpetuar un dominio lingüístico"

Vallet ha subrayado que el Estado no quiere hablar de negociación y diálogo --solo está dispuesto a "chafar a los catalanes como pueblo", ha dicho--, por lo que ha pedido olvidar la estrategia de la acumulación de fuerzas para negociar, y ha remarcado que el derecho de autodeterminación no es negociable.

Ha pedido el voto para la CUP porque su proyecto sobre la mesa es la unidad popular para construir república, y ha abogado por acabar con 'mantras' como --según ella-- el paso de la ley a la ley, la neutralidad de las instituciones europeas y la voluntad de confusión entre respuesta civil no violenta y desobedecer.

Vallet ha advertido de que los catalanes se defenderán de forma pacífica si vienen a agredirlo --"no aguantaremos tampoco la otra mejilla cuando vienen a humillarnos"--, ha dicho que sin soberanía no hay independencia, y ha pedido no olvidarse del objetivo de los Països Catalans.