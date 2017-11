Valls, dispuesto a participar en campaña como "patriota europeo" y avisando de que "el nacionalismo es la guerra"

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este jueves que está dispuesto a participar en la campaña electoral de los comicios catalanes del 21 de diciembre para contar su punto de vista y su experiencia como "patriota catalán, francés y europeo" y luchar contra "los peligros" del nacionalismo.

"El nacionalismo es la guerra y por eso soy patriota y europeo, me gusta mi país y espero que en España se pueda hablar otra vez de nación y de patria", ha apuntado en declaraciones a COPE recogidas por Europa Press, defendiendo que "los catalanes pueden tener su identidad histórica y cultural, su idioma, pero siempre en un conjunto abierto a España" porque "son españoles".

Valls ha insistido en que Europa no puede dejar que "se hunda" un Estado nación porque "es una Federación de estados naciones": "Si se parte un Estado como España, se parte el futuro de Europa", ha advertido. No obstante, ha admitido que "con unas gafas francesas no se puede entender siempre" el conflicto secesionista y ha apuntado que España es un estado nación "diferente" a Francia en cuanto a su construcción histórica, sus distintas nacionalidades y su Constitución.