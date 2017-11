Valls acusa al independentismo de engañar: "No hay posibilidad para Cataluña de salir de España y estar en la UE"

El exmandatario francés afirma que la solución a la crisis catalana pasa por responder a la pregunta de "qué es ser español"

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este martes que los dirigentes independentistas "engañaron mucho a los catalanes" sobre el apoyo que supuestamente recibirían por parte de la Unión Europea en caso de independizarse, a lo que ha añadido: "Los líderes catalanes no deben subestimar el amplio respaldo a España de Europa. No hay posibilidad para Cataluña de salir de España y estar en la UE".