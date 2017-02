Valtonyc reitera que Iglesias le encargó una canción contra la Corona coincidiendo con el aniversario de la República

El fiscal eleva a definitivas su petición de tres años y tres meses de cárcel por injurias a la Corona y enaltecimiento

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtónyc, ha reiterado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo que "todo arte es provocativo" y ha reconocido que compuso una canción contra el Rey Juan Carlos a petición del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para el programa de televisión La Tuerka.

El rapero ha reconocido durante el juicio oral que es el autor y compositor de canciones en las que manifiesta la posibilidad de atentados y secuestros contra políticos como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o la de Defensa, María Dolores de Cospedal. Por ellas el fiscal Pedro Martínez Torrico ha elevado a definitivas la pena de prisión de tres años y tres meses al entender que no tiene prevalencia la libertad de expresión ni creación artística.

A preguntas de su defensa, el músico mallorquín ha asegurado que compuso la canción 'El Rey Borbo' a petición del líder de Podemos puesto que el programa de televisión que presentaba escoge cada semana un tema y le encargó expresamente hacer uno sobre la Monarquía coincidiendo con el aniversario de la II República. "Yo voy a seguir diciendo que los Borbones son unos mafiosos, esto no va a cambiar nada", ha aseverado el acusado a las puertas del tribunal donde ha reconocido que se ha sentido "decepcionado" con Iglesias.

"No sabía que llamar hijo de puta a una persona conlleva cuatro años de cárcel", ha defendido Arenas, que ha hecho uso del último turno de palabra para exponer ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que se trata de un juicio ideológico y que los artistas expresan mediante sus composiciones, como ocurre con los cantautores. "Nadie me puede decir a quien puedo odiar o admirar", ha dicho.

Valtonyc se refiere expresamente al presidente de asociación Círculo Balear, Jorge Campos, quien ejerce la acusación particular en el proceso que comenzó con una denuncia que él mismo interpuso contra el rapero por decir en su canción 'Circo Balear' que "merece una bomba de destrucción nuclear".

A preguntas de las partes Valtonyc ha enmarcado sus letras (en las que también se alude a la víctima de ETA Eduardo Puelles o al empresario secuestrado por los GRAPO Publio Cordón de quien dice que está de vacaciones en el Caribe) no como una amenaza sino como una forma de provocar, propia del arte y ha reivindicado la libertad de expresión.

IRONÍA Y HUMILLACIÓN

El Ministerio Público por su parte solicita para él una pena de 1 año y tres meses de prisión por injuriar al Rey y otros dos años de cárcel y ocho de inhabilitación absoluta por enaltecimiento del terrorismo en tanto el insulto nunca puede estar amparado por la libertad de expresión y en este caso no existe conflicto porque sus letras no aportan opinión sino que tratan de humillar o afectar el derecho al honor de víctimas del terrorismo.

El fiscal ha puesto como ejemplos letras contra José Antonio Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco ambos víctimas de ETA además de "insultos o injurias y calumnias" a los miembros de la Familia Real y añade que los delitos que se le imputan quedan "perfectamente acreditado" porque en este caso se torna imposible apreciar algún derecho que justifique el uso de estas expresiones.

La acusación particular, que pide cuatro años y medio de prisión (dos años por enaltecimiento del terrorismo, 18 meses por injurias graves contra la Corona y uno por amenazas de muerte a Campos) considera que queda acreditada la incitación a la violencia de sus canciones y la difusión que estas han tenido por las redes sociales, donde se registraron 5.000 descargas.

COMPARACIÓN CON TARANTINO

Sin embargo su defensa ha pedido su absolución y ha alegado ante el tribunal que sus composiciones no incitan al odio ni suponen una amenaza sino que más bien son "una crítica, una sátira" reflejo de una realidad exagerada mediante hipérboles. "Hace apología de expresiones violentas que no trascienden a la realidad; es una obra de arte que empieza y acaba en obra de arte, es como si quisiéramos juzgar a (Quentin) Tarantino por su película 'Malditos Bastardos'", ha dicho el letrado.

El rapero se ha negado a pedir perdón al denunciante, el cual se encontró por las calles de su ciudad "varias veces" y le dijo que si se disculpaba públicamente esto se cerraría. Al hilo ha añadido que cree que para Campos es más una cuestión personal que judicial.

Sin embargo el presidente del Círculo Balear, que ha declarado en calidad de testigo, ha expuesto a preguntas del fiscal que denunció amenazas de muerte sobre su persona después de llevar a juicio a algunos miembros de los Maulets ( que defienden a los últimos valencianos que resistieron la llegada del primer rey Felipe de Borbón) y con los que se solidarizaría Valtonyc.

A su salida de la vista oral, el mallorquín ha dicho que es "obvio" que habrá una sentencia condenatoria describiendo a la Audiencia Nacional como un "tribunal fascista". "Si fuera justo se podía conseguir mi absolución (...). Soy republicano y no tengo por qué pedir perdón; a mi me pueden encerrar pero las ideas no se encierra, siguen ahí", ha sentenciado.