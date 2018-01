Vara insta a Báñez a llevar sus propuestas sobre pensiones al Pacto de Toledo

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha invitado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a trasladar al Pacto de Toledo su propuesta de que los jubilados puedan elegir sus mejores años de cotización para el cálculo de su pensión, para allí debatir y comprobar las consecuencias que tendría esa medida.

Asimismo, ha expresado su deseo de que se consiga que "desparezca esa preocupación de una parte de la población respecto a las pensiones". "Oír a jóvenes hoy hablar de planes de pensiones privados pone de manifiesto hasta qué punto no estamos siendo capaces de trasladarle a la gente la capacidad que como país tenemos de garantizar un sistema de pensiones público", ha agregado.

Por otro lado, un año después de la celebración de la última Conferencia de Presidentes, ha garantizado que hasta que no salga adelante un nuevo modelo de financiación autonómica este órgano no podrá "volverse a reunir para otra cuestión que no sea resolver el tema de la financiación".