Vara dice que Díaz "suena a ganadora" y no cree que López haya "traicionado" a Sánchez presentando su candidatura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este miércoles que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, "suena a ganadora" y ha negado que el exlehendakari Patxi López haya "traicionado" al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez presentando su candidatura para liderar el partido.

Así lo ha puesto de manifiesto Vara en un desayuno coloquio organizado por el Club Siglo XXI, en el que ha estado acompañado por diversos diputados socialistas encabezados por el portavoz parlamentario, Antonio Hernando.

El socialista extremeño ha negado que la presidenta andaluza no sea aceptaba en territorios como Cataluña y la ha definido como "un cañón comunicando" , un virtud que, a su juicio, "no es lo único importante" pero que, sin ella, "no puede haber liderazgo". "Tiene una cosa importante, que es que suena a ganadora, y tener una imagen de ganadora es muy importante", ha subrayado.

Además, preguntado sobre si considera que el ex lehendakari Patxi López ha traicionado al ex líder socialista Pedro Sánchez al anunciar su aspiración a ocupar la Secretaría General del PSOE, Vara ha querido dejar claro "nadie ha traicionado a nadie". "Este escenario de buenos y malos no entra en mi cultura", ha apostillado,

Del que fuera presidente del Congreso en la breve legislatura anterior, Vara ha reiterado la amistad que les une desde hace años y, aunque sospechaba que se "traía algo entre manos", no le trasladó su intención de optar a liderar a los socialistas hasta recibir su llamada justo antes del Comité Federal de este sábado.

