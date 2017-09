Vara pide "hablar desde toda España" para alcanzar una solución "compartida" a un modelo territorial "agotado"

El dirigente extremeño destaca la unidad de un partido que ve capacitado para volver a gobernar en 2019

Fernández Vara ha señalado que España necesita "posiciones de encuentro" para buscar soluciones a un modelo territorial que está "agotado", en tanto que la Constitución de 1978 supuso "un inicio de construcción del Estado autonómico sin proyecto básico y sin proyecto de ejecución". "Sabíamos de donde partíamos pero no teníamos ni puñetera idea de dónde íbamos a llegar", ha espetado.

Al respecto, ha reiterado que Cataluña es la única comunidad española que tiene un estatuto de autonomía que sus ciudadanos no votaron, así como que lo "fácil" sería situar la culpa "solo en un lado".

Por ello, ha insistido en que ahora "toca dialogar y hablar desde todas partes de España", y para ello ha reclamado gente "valiente" y "responsable", porque según ha dicho esta situación no se va a resolver con "exabruptos", sino que se debe alcanzar una solución que sea "compartida".

"Cuando se conculca la ley y la democracia, la raya está entre los que estamos en defensa de la legalidad y los que están en contra de la legalidad", ha aseverado Vara, quien no obstante ha señalado que a esta situación se ha llegado por "el intento de algunos de saltarse la ley, y por la imposibilidad de otros para poner soluciones en la mesa".

Para ello, ha dicho que los socialistas deben poner "toda la fortaleza de este enorme partido" al servicio de una idea, que no es otra que la de "ayudar a Pedro (Sánchez) a recuperar el Gobierno de España".

En esta línea, ha dicho que la "deuda" con Extremadura en materia de infraestructuras no ha sido saldada ni por los gobierno del PP ni del PSOE, y este punto ha vuelto a reivindicar inversiones ferroviarias para una región que "como mínimo se merece lo mismo que las demás".

No obstante, ha reconocido que la izquierda "tiene un problema" que se repite en España, en Europa y en todo el mundo, debido según ha dicho a que se ha pasado de mirar por lo colectivo a lo individual, y porque "la defensa de las identidades ha hecho que nos perdamos en los valores".

Asimismo, ha señalado que los socialistas no pueden fallar a quienes confían en ellos. "No podemos fallarles, porque nos necesitan". "No nos podemos permitir fallar a la gente", ha insistido.