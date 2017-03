Vara cree que Pedro Sánchez quiere "aparecer como si el mundo empezara ahora", cuando dejó al PSOE "dividido"

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el candidato a la Secretaría General socialista Pedro Sánchez "se está queriendo hacer aparecer como si el mundo empezara ahora", pero ha recordado que dirigió el partido "durante dos años y medio" y lo dejó "profundamente dividido".

"Yo creo que se está queriendo hacer aparecer como si el mundo empezara ahora o el tiempo empezara ahora", ha señalado Fernández Vara en alusión a Pedro Sánchez, que "ha sido durante dos años y mediossecretario general del PSOE y dejó un partido profundamente dividido donde se laminaba al discrepante", ha espetado.

Por ello, ha reprobado que "quieran hacer aparecer ahora como que la historia empieza ahora, no, la historia empezó ya hace tiempo y los que estábamos allí la conocemos", ha señalado el dirigente socialista extremeño.

"Por eso hay determinadas cuestiones que yo no me puedo callar y tengo que insistir aunque duela y hay quien no le guste que se digan; tampoco podemos contribuir con el silencio a reinventar la historia", ha añadido este lunes en declaraciones a los medios de comunicación.

En ese sentido, el líder de los socialistas extremeños ha insistido en que "la historia ocurrió como ocurrió" y cada uno tuvo su parte "sin duda alguna, de responsabilidad", ha evidenciado. "Pero desde luego, en la división que hay en el PSOE alguna responsabilidad tendrá quien ha sido su secretario general durante dos años y medio", ha recalcado.

Asimismo, y respecto a la posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a ser secretario general del PSOE, Vara ha apuntado que "si eso es lo que deciden los militantes, ahí estaremos todos a arrimar con nuestro esfuerzo".

En este punto, ha recordado que él ya lo hizo hace dos años y medio cuando, aunque no votó a Sánchez, éste ganó las Primarias y estuvo "ayudándolo mientras él entendió que podía aportar cosas, cuando dejó de entender ya sabemos y conocemos la historia" -ha espetado-.

"DISCURSO INTEGRADOR"

Por otra parte, y respecto el acto de este pasado domingo en el que Susana Díaz anunció su candidatura a la Secretaría General del PSOE, Fernández Vara ha alabado el "discurso integrador y apelando al futuro y a la esperanza como un elemento básico" para España y para el PSOE.

Vara ha resaltado que fue un acto en el que estuvieron "muy presentes los ciudadanos y las ciudadanas de este país que es algo que, a mi juicio, probablemente nunca debamos perder de vista".

"Frente a quienes están todo el día hablando de nosotros mismos, tenemos que empezar a hablar un poquito de los demás porque es a ellos a quienes están destinadas nuestras políticas", ha destacado.

Además, el presidente extremeño ha puesto en valor "algo que Susana dijo" y que suscribe "ampliamente" y es que el PSOE "no le pertenece a nadie, desde luego no nos pertenece a nosotros" sino que es de los ciudadanos "que a lo largo de los años le han dado su apoyo".

"Y, por esa razón, es por la que tenemos que pelear, no pelearnos entre nosotros sino intentar que los ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros y para eso es importante la unidad y la apelación que ella (Díaz) hizo al trabajo en común", ha ensalzado.

Respecto a si conoce cuando está previsto que los candidatos visiten Extremadura, el dirigente socialista extremeño ha detallado que "todavía no" hay fecha, pero ha apuntado que "vendrán seguro".

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones durante un encuentro con los medios previo a su participación en el I Seminario Permanente de Estudios sobre Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Extremadura, organizado con ayuda de la Aexcid, y que se ha celebrado en la Asamblea de Extremadura.