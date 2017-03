Vara no ve "ningún problema" en que Susana Díaz pudiera concurrir a las primarias del PSOE siendo presidenta andaluza

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que "no" ve "ningún problema" en que su homóloga de Andalucía, Susana Díaz, pudiera presentarse a las primarias del PSOE a nivel nacional ostentando a la vez el cargo de jefa del Ejecutivo andaluz.

"Yo no veo ningún problema (en que Díaz concurra a las primarias siendo a la vez presidenta andaluza), vamos... es que ha sido así siempre", ha dicho en el sentido de que su partido "siempre" ha mantenido la posición de que "el secretario general ha sido el candidato", con lo cual "esos cargos se comparten".

"Por esa regla de tres yo no me puedo presentar a las primarias porque soy presidente de la Junta para ser secretario general... es absurdo", ha añadido Fernández Vara.

En respuesta a una pregunta de los medios sobre si quienes puedan concurrir a las primarias del PSOE deben hacerlo en exclusividad o pudiendo compatibilizar cargos, en una rueda de prensa este lunes en Mérida (Badajoz) tras la firma de un convenio, el presidente extremeño ha dicho que su partido "siempre" ha mantenido la posición de que "el secretario general ha sido el candidato", con lo cual "esos cargos se comparten".

"Sobre si es posible compatibilizarlos o no, si se puede ser secretario general del partido y presidente del Gobierno, pues claro que se puede compatibilizar, es cuestión de rodearte de un buen equipo", ha añadido.

Preguntado en concreto sobre si la presidenta andaluza, Susana Díaz, podría presentarse a las primarias ostentando a la vez el cargo en el ejecutivo regional, Vara ha dicho que él "no" ve "ningún problema", ya que "ha sido así siempre". "Por esa regla de tres, yo no me puedo presentar a las primarias porque soy presidente de la Junta para ser secretario general... es absurdo", ha apuntado.

DIFERENCIAS

Por otra parte, preguntado también sobre el proceso de primarias en el seno del PSOE nacional, también ha indicado que él aprecia "alguna diferencia" en los posicionamientos entre quienes tienen que estar "además de ese ámbito, en el principal, que es gobernar", y los que están "centrados exclusivamente" en las primarias del PSOE.

"En el PSOE ahora mismo hay dos tipos de compañeros, los que estamos teniendo responsabilidades respecto de la vida de la gente, es decir, que estamos gobernando, y los que no tienen esa responsabilidad que están centrados exclusivamente en las primarias (del PSOE)", ha señalado.

En este punto, ha incidido en que él está "muy centrado en resolver los problemas de los extremeños y de las extremeñas", y en que a pesar de que "los problemas del partido están ahí", en todo caso "no" es para él ésa (los "problemas" del PSOE) la "única preocupación".

Al respecto, tras recordar que las primarias socialistas se harán "en mayo" y el Congreso del partido "en junio", ha incidido en que espera y desea que sean unas primarias "donde quede claro que no se enfrentan personas con distintas ideologías sino con distintos modelos de país, con distintos modelos de partido".

En todo caso, tal y como ha venido defendiendo ya en "repetidas ocasiones", ha reiterado que tras las primarias del PSOE a él le gustaría que el PSOE se dirigiese a un Congreso del partido "de unidad" y "donde habiendo defendido en las primarias cada uno lo que haya defendido luego seamos capaces de todos a una defender un proyecto de partido y un proyecto de país que sea útil a los españoles y a las españolas", que es lo que a su juicio a "todos" les debe "guiar".

ENCUESTAS

Por otra parte, preguntado sobre una encuesta del diario El Mundo relativas a posibles apoyos de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, Fernández Vara ha señalado que "no ha habido ninguna encuesta en los últimos tiempos que haya acertado", y ha añadido que además él "no" tiene "nada contra nadie", en alusión a su apoyo o no a un candidato u otro.

"Yo puedo tener mayor coincidencia con lo que yo entiendo como proyecto de país con unos que con otros, pero no considero a nadie enemigo... en todo caso personas que tenemos unas distintas sensibilidades o matices dentro del partido", ha incidido.

Al mismo tiempo, ha considerado que se haría "bien" en "no" hacer "demasiado caso" a las encuestas, que según ha dicho "no han acertado nada en los últimos tiempos", ya que --añade-- "basta que se diga una cosa para que la gente haga la contraria".

"Bien haría que fuéramos prudentes en la valoración de las encuestas", ha reiterado Vara, quien ha incidido también en que el PSOE está en un "proceso interno" que "afecta a todos", pero donde "algunos" están "al mismo tiempo gobernando y actuando sobre la vida de las personas" y "otros están nada más que centrados en eso (las primarias del PSOE)".

"Entonces, yo entiendo que cada uno tiene distintos niveles de actividad en estos meses, en estas semanas, pero hay cosas muy importantes que no son sólo el Congreso del PSOE que sí que se están dirimiendo en este país ahora mismo", ha recalcado; al tiempo que ha incidido en que "la vida de los españoles y de las españolas no es sólo el Congreso del PSOE".

"Para mí, primero está España, después está el PSOE y por último estamos los militantes", ha señalado, tal y como ha defendido "siempre".