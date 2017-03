Vara defiende que España "es algo más que la suma de 17 trozos", pero que "cada uno se sienta español como quiera"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que España "es algo más que la suma de 17 trozos" y ha afirmado que en el modelo autonómico se han cometido "errores", pero ha apelado a que "cada uno se sienta español como quiera".

"Cada uno que se sienta español como quiera ¿Tan difícil es dejar que la gente se pueda sentir español como quiera? Incluso si no se quiere sentir español, siempre que ese sentimiento no le produzca ni más derechos ni más deberes, que la condición de ciudadanía no se vea afectada por las sensaciones de pertenencia", ha espetado.

Vara se ha expresado así durante la Solemne Sesión de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, celebrada este viernes en la Asamblea de Extremadura, donde ha pronunciado una conferencia bajo el título 'Miradas y Desafíos'.

"SOY MUY AUTONOMISTA"

En ese sentido, el presidente extremeño ha confesado que es "muy autonomista". "Debo reconocer que soy el más jacobino de los autonomistas en España", ha puntualizado, ya que ha asegurado que sigue "pensando" que este país "es algo más que la suma de 17 trozos".

"Espero que por esto no se me insulte en las redes (sociales) y se acepte que haya gente que tenemos un criterio diferente a aquellos que defienden que España se ha convertido ya solo en una suma aritmética de partes que se juntan cuando quieren o se separan cuando lo desean", ha soltado.

Asimismo, ha subrayado que "en este escenario, gran parte de los pasos" que se han dado en la etapa democrática y de construcción autonómica, se han "cometido errores". "¿Cómo no vamos a cometer errores si ha llegado un momento en que los niños de unas comunidades se vacunaban de una cosa y los de otras de otra? Como si los virus y las bacterias conocieran de estatutos de autonomía", ha lamentado.

Además, el jefe del Ejecutivo extremeño ha asegurado que aunque le preocupa "mucho" lo que "puedan decir los independentistas", le "preocupa mucho más el discurso de algunos que sin serlo dicen lo mismo".

"Porque los que quieren quedarse sus impuestos solo para su territorio, es una falta de solidaridad; pero los que se quieren quedar con el agua, es otra falta de solidaridad; y los que se quieren quedar con la energía, es otra falta de solidaridad", ha ensalzado.

A ello, Vara ha añadido que "lo que ocurre es que aquí vemos insolidario al que pretende tener y quedarse con todos los impuestos que se recaudan en su localidad, pero los que se quieren quedar con el agua, esos son muy solidarios".

Por ello, el regidor autonómico ha lamentado que se ha "intentado vaciar de contenido lo común", es decir, "aquello a lo que pertenecíamos todos" y, a la vez, también se ha querido "legislar tanto sobre las cosas" que se pretende hacerlo "sobre la sensación de pertenencia y sobre las emociones de la gente, y sobre eso no se puede legislar", ha afirmado.

En este punto, ha dicho que "cada uno que se sienta español como quiera" y ha apelado a que la condición de ciudadanía "no se vea afectada por las sensaciones de pertenencia".