Vara muestra su "clara discrepancia" con Pedro Sánchez en su proyecto de partido y de país

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado este viernes la "clara discrepancia" que mantiene con el exsecretario general del PSOE y aspirante a las primarias del partido, Pedro Sánchez, tanto en lo que "significa el proyecto de partido", como en el proyecto de país.

"Desde luego mi país no es un estado plurinacional compuesto por 17 trozos que cada uno se agrega voluntariamente", ha señalado Vara en una entrevista en 'Herrera en COPE' recogida por Europa Press, en la que ha mostrado su "concepción clara" de que España "es más que la suma de sus partes", por lo que ha reiterado su "clara discrepancia" con Pedro Sánchez.

De esta forma, Fernández Vara ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones realizada por Pedro Sánchez, en las que abogaba por que España sea definida como un Estado plurinacional mediante una reforma del artículo 2 de la Constitución.

Una "discrepancia" que se produce también en el modelo de partido, sobre el que Fernández Vara defiende la elección del secretario general por los militantes, pero también aboga por el "modelo de partido que nació para luchar contra lo que representaba el asamblearismo en las fábricas, que era ineficiente a la hora de defender los derechos de los trabajadores en el siglo XXI".

En ese sentido, Vara ha lamentado que "140 años después" se quiera "recuperar" este modelo, "como si esa fuera la fórmula que pudiera dar respuesta" a los problemas, ha señalado.

"SE HA ELIMINADO CUALQUIER ATISBO DE DISCREPANCIA"

En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha señalado que durante los dos años y medio en los que Pedro Sánchez ha sido secretario general del PSOE "se ha laminado al discrepante, y se ha eliminado cualquier atisbo que hubiera de discrepancia", y ha señalado que "muchos compañeros" de diversas federaciones "porque no estaban de acuerdo, fueron apartados de la vida pública".

"Desde luego, lo que yo he vivido a lo largo de los últimos dos años y medio no es mi modelo de partido, un partido donde se perseguía a quien discrepaba", ha lamentado Fernández Vara, quien ha insistido en la "importante línea de discrepancia" que mantiene con Sánchez: "Yo pensaba que iba solo en lo que significa proyecto de partido, pero veo que también una clara discrepancia en el proyecto de país", ha dicho.

En cualquier caso, el dirigente del PSOE extremeño ha mostrado su deseo de que "en estos largos meses que tenemos por delante" hasta el congreso del PSOE, sean "capaces de mantener como mínimo una línea de respeto mutuo por parte de todos los que tenemos algo que decir, que somos todos los militantes del PSOE", ha dicho.

Así, Vara ha querido dejar claro que no tiene "absolutamente nada contra Pedro Sánchez persona", por el que tiene "respeto y afecto", pero ha señalado que difiere "claramente de él en el proyecto", en una diferencia que "no es estética", sino "de bastante calado".

"Está muy bien lo de querer decir en cada sitio lo que se quiera decir para ganar apoyo, pero cuando tienes que dirigirte a toda la audiencia al mismo tiempo hay que ser muy claro", ha defendido el dirigente socialista extremeño, quien ha advertido de que no va "a aceptar bajo ningún concepto" el que España sea "la mera suma o la mera agregación de partes".

Vara ha abogado por un "proyecto integrador" de país, que suponga "no solo agregación, sino verdadera integración de país, de distintas culturas, sensibilidades y territorios", ha dicho.

POSIBLE CANDIDATURA DE SUSANA DÍAZ

Respecto a la posible candidatura de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a las primarias del PSOE, Vara ha considerado que todavía no se ha presentado como "muestra de respeto a los andaluces", algo que le "parece muy bien".

En cualquier caso, Vara ha apuntado la "diferencia" que existe entre los candidatos, ya que "unos no tienen que darle explicaciones a nadie, y otros tiene que darle explicaciones a muchos", ya que Susana Díaz, como presidenta de una Comunidad Autónoma, debe ser "muy respetuosa" con los andaluces "y para ello limite el tiempo al mínimo en el que lo anuncie y se ponga en campaña definitivamente".

Sobre Patxi López, Fernández Vara lo ha definido como un "enorme valor" del PSOE, y se ha mostrado "convencido de que si gana, integrará, y si pierde, se integrará", algo a su juicio "muy necesario".

Vara ha apostado por "hacer las cosas de tal suerte", que a pesar de que se produzca una "campaña muy potente" entre los candidatos a la secretaría general del PSOE, "una vez que se vote en mayo, haya un congreso de unidad en junio" y que "el que gane sea capaz de llegar al congreso con las tareas hechas" para terminar "unidos y reforzados".

Por eso, y respecto a las declaraciones de Sánchez en las que aseguraba que abandonaría si no es elegido secretario general, Fernández Vara ha considerado que es una actitud "inusual en este partido" en el que "cuando se gana, uno está, y cuando se pierde, uno ayuda".

"Esto de plantear las cosas de manera tan maniquea, me parece que es una novedad dentro del partido a la que no estábamos acostumbrados", ha señalado el presidente extremeño, quien ha alertado de la "senda" actual en la que "es como si el nombre del candidato estuviera por encima del nombre del partido", cuando "a lo largo de la historia", el PSOE ha tenido "líderes importantísimos" que se fueron "y no ha pasado nada".