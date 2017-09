Vara tacha de "esperpento" la situación en Cataluña y cree que "al final se impondrá la razón de la ley"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este lunes "un esperpento" y "una carrera desfrenada hacia ninguna parte" la situación en Cataluña ante el proceso independentista, y ha confiado en que "al final se impondrá la razón de la ley y la fuerza de la ley".

En este sentido, ha considerado que "cuando se cumplen las leyes y hay democracia, todo es posible, ser de izquierdas, de derechas o no ser de nada", pero ha añadido que "cuando alguien se sitúa al margen de la ley, solo hay una raya, y en el lado de allá están los que no cumplen la ley, y en el lado de acá estamos todos los demás".

Vara ha considerado que este proceso, los dirigentes catalanes "defienden lo indefendible", y además "utilizan argumentos absolutamente zafios para intentar colocarnos a cada uno en posiciones que nada tienen que ver con la realidad", ha señalado el presidente extremeño, quien ha aclarado que él no está "a favor ni en contra de nada", sino "solo a favor de la ley".

A su juicio, "es muy fácil lo que están haciendo, puesto que el Estado de Derecho actúa, no desde las grandes declaraciones y los grandes gestos, sino desde el cumplimiento estricto de la ley, que es bastante más aburrido", por lo que ha vaticinado que "al final se impondrá la razón de la ley y la fuerza de la ley, por encima de cualquier otra consideración".

Así, ha aclarado que un Parlamento autonómico "no permite hacer cualquier cosa", sino que "permite hacer aquello para lo que el Estatuto de Autonomía da competencia", y este texto no puede dar competencias "que no permita la Constitución", ha dicho.