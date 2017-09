Vara no excluye "ninguna posibilidad" de acuerdo sobre los Presupuestos de Extremadura para 2018

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que en estos momentos no excluye "ninguna posibilidad" sobre acuerdos que puedan alcanzar para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2018.

En este sentido, Vara ha recordado que cuando se aprobó el último modelo de financiación autonómica, Extremadura no estaba en la misma situación que ahora, ya que "no había aparecido todavía el tratamiento de la hepatitis C, no habían aparecido gran parte de los nuevos tratamientos oncológicos", y "todo eso hay que pagarlo".