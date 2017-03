Vara cree "inaplazable" abordar en España un debate sobre un modelo energético que evolucione hacia las renovables

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado "inaplazable" abordar en España un debate sobre un modelo energético "a medio y largo plazo", y que evoluciones hacia las "energías limpias", una fuente de producción en cuya incorporación a su juicio España "lleva 10 años de retraso".

Al mismo tiempo, ha considerado que la energía está produciendo un "impacto" en la fiscalidad entre territorios, y ha vinculado esta cuestión con el debate sobre el impuesto de Sucesiones.

"La energía como las carreteras y como el agua no pueden territorializarse, no voy a tener un discurso distinto para la energía, pero sí tenemos que ver que está teniendo un impacto en la fiscalidad que hace que algunos tengamos que tener impuestos que no nos gustan a nadie y otros lo puedan quitar, porque están sacando del consumo energético unos recursos que nosotros es aquí donde se está produciendo", ha señalado en alusión a la tributación en Extremadura de la Central Nuclear de Almaraz.

En este sentido, ha apuntado que "comunidades como la de Madrid no necesitan poner impuesto de Sucesiones porque toda la energía" que llega a dicha comunidad a través de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) "tributa en Madrid" y no en la región extremeña.

Tras este planteamiento, ha incidido en que si en Extremadura "todo lo que produce la Central Nuclear de Almaraz tributara" en la región, entonces variarían, ha dicho, "las balanzas fiscales, las balanzas comerciales, y todo", y se podría evitar, ha apuntado, que "algunos" como los extremeños tengan que "tener impuestos" como el de Sucesiones que, según ha reconocido, "no" le gustan "a nadie".

En alusión a armonización fiscal en España, Fernández Vara ha dicho al respecto que "aquí alguien decidió un día para que Madrid tuviera luz montar una central nuclear con dos reactores en el corazón de Extremadura, el parque nacional de Monfragüe", pero que "a Extremadura no le reportara nada".

"Y así llevamos entonces, teniendo además que poner impuesto de Sucesiones en Extremadura porque no nos llega. Y comunidades como la Madrid no necesitan poner impuestos de sucesiones porque toda la energía que llega de Monfragüe a Madrid tributa en Madrid, no tributa aquí. Tributa en la casa del consumidor, que paga el IVA y los impuestos especiales", ha espetado.

De este modo lo ha indicado durante su intervención este viernes en la Asamblea de Extremadura, en Mérida (Badajoz), en la sesión académica conjunta entre la Junta de Extremadura y la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

SANIDAD

Por otra parte, en cuanto a la sostenibilidad del sistema sanitario, ha alertado de que se trata de un tema del que "no habla nadie" pero en el que a su juicio "sería bueno vincular algún impuesto con la sanidad", teniendo en cuenta que dicho sector "va poco a poco haciendo agua".

En este sentido, tras aludir a cuestiones que afectan a la sanidad como la "obsolescencia tecnológica" y el hecho de que la ciudadanía "vive más años", ha defendido la "calidad" del sistema sanitario español "a uno de los mejores precios" del mundo, al tiempo que ha recordado también que en torno a casi 1 por ciento del PIB de "más" se está "gastando" y "no" se está presupuestando en dicha materia.

"Soy de los que piensa que sería bueno explicarle esto bien a la gente y vincular algún impuesto a la Sanidad, que la gente supiera que eso se está pagando, somos un país con bajos impuestos medioambientales, con baja imposición verde... y bien haríamos en vincular eso al sostenimiento y mantenimiento de un sistema sanitario que va a poco a poco haciendo agua", ha señalado.

En este punto, también se ha referido al "problema demográfico" que sufren las comunidades autónomas, y ante el cual ha defendido que hay que "tomar decisiones que no tarden demasiado" y "con urgencia" por parte de "todos".

Asimismo, Fernández Vara ha considerado que la inversión "más necesaria" en España se encuentra en la educación, toda vez que según ha dicho "de los maestros de escuela depende el futuro de los pueblos".

También sobre este sector educativo, ha tachado de "patético" que se debata a día de hoy sobre si la asignatura de Religión debe contar con "una hora más o una hora menos", toda vez que esto a su juicio supone un debate de "hace 30 años" que "no" se es capaz de "superar".

Al mismo tiempo, ha defendido que España "necesita recuperar recursos para la innovación", a través de lo que considera que debe ser un sistema fiscal que "hay que replantearlo".

POPULISMOS

Por otra parte, el presidente extremeño durante su intervención se ha referido también a que la política española, a su juicio, se ha convertido en un "instrumento" para hablar del presente pero "no" del futuro".

"Nos hemos centrado tanto en intentar cambiar el día a día" que "no" se piensa en "transformar" el "futuro", ha espetado; al tiempo que ha entendido que en la "cosa pública" actual "ya nadie matiza los mensajes" y se "elimina la posibilidad del diálogo".

Al respecto, ha dicho que ahora se vive instalado "permanentemente" en los "extremos" pero "sin acudir" a las "zonas comunes" para "solucionar" los "problemas"; al tiempo que ha señalado que la "simplificación" de los mensajes y las "recetas simples" llevan a los "populismos" sin que, a su juicio, "de verdad se hable de lo que es importante" sino "de lo que la gente quiere oír".

"Cada día se piensa menos, se razona menos, se argumenta menos y se llega a conclusiones radicales" sobre lo que se piensa, ha declarado Vara, para quien "España necesita ir de la excepcionalidad a la normalidad".

ECONOMÍA VERDE

Por otra parte, el presidente de la Junta ha incidido en la importancia, a su juicio, de preocuparse por la "realidad" de las "energías limpias" como "nicho extraordinario de empleo", una propuesta que según ha recordado su ejecutivo tratará de impulsar a través de un proyecto de Economía Verde y Circular.

También ha reconocido que él tiene "mucha esperanza" en la nueva agroindustria en una comunidad como la extremeña en la que hay "tierra, agua y sol", y donde según ha incidido ésta va a ser "tremendamente competitiva".

De igual modo, en materia turística, ha defendido que Extremadura "tiene capacidad para crecer"; al igual que ocurre --ha dicho-- en sectores como el de la biomasa y el fotovoltaico, en los que la región podrá ser "potente" si "de verdad" se coge "el toro por los cuernos", ha indicado.

Finalmente, Fernández Vara se ha referido también durante su intervención al papel de las redes sociales en la comunicación actual, y ha defendido en este marco la utilización de vídeos en política a través de Facebook como él viene practicando porque con ello, ha dicho, se comunica a través de la "nueva realidad del mundo".