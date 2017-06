La promotora de la petición explica que esta situación obliga a las familias a realizar trámites para solicitar una beca, guardería o viajar en avión

Los niños, con edad comprendidas entre los 7 y 15 años, han nacido en España, pero sus "padres biológicos no", lo que les deja viviendo un "auténtico drama", según Carmen Parra.

Para mayor complicación, los países de origen de sus padres no quieren reconocerlos, así que los niños no tienen la nacionalidad de esos países. Y al encontrarse en situación de "acogimiento permanente", los menores no tienen posibilidad alguna de "retornar" a sus países de origen.