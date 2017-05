Varios testigos aseguran que la venta de los hoteles se hizo a la familia Ruiz-Mateos

Varios de los testigos que han intervenido este jueves en el juicio a los hermanos Ruiz-Mateos por la presunta estafa relacionada con dos hoteles Beverly han asegurado que la venta de estos establecimientos se hizo "a la familia Ruiz-Mateos". Esto podría ir en contra de lo esgrimido por los hermanos que responsabilizaron a su progenitor como único responsable de la operación.

A preguntas del Ministerio Fiscal, el testigo, representante de la empresa Euromontajes, dijo que no conocía a los hijos de Ruiz-Mateos. A esto, una de las acusaciones particulares le preguntó que si no conocía a los hermanos Ruiz-Mateos "por qué" les saludó momentos antes del juicio" y respondió: "A mí, si una persona me saluda, yo le saludo, aunque no le conozca". Además, aseveró que los había visto "por la prensa" pero que "no les conocía".