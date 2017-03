Vetan que Junqueras cuente al Parlament un informe a inversores que omite la independencia y extiende el FLA hasta 2026

El Parlament ha rechazado este miércoles con los votos de JxSí y la CUP que el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, comparezca en comisión en el Parlament para explicar el contenido del informe "investor presentation" que originó polémica entre los partidos.

Así se ha votado en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana: la propuesta había sido presentada por Cs y ha tenido los votos a favor de este grupo, el PP, PSC y SíQueEsPot, pero no ha prosperado por los votos en contra de los soberanistas.

El informe, que trascendió en diciembre de 2016, está destinado a inversores internacionales y en él se afirma que la Generalitat dependerá del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta 2026 y no contiene referencias a la hoja de ruta soberanista del Govern.

Partidos de la oposición como Cs, PP y el PSC criticaron en su día que la Generalitat impulse iniciativas soberanistas en el Parlament de forma recurrente, y luego no las menciones cuando busca el apoyo de inversores internacionales.

Este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales, el diputado de Cs Joan García ha defendido la comparecencia de Junqueras asegurando, entre otras cuestiones, que debe aclarar "si es independentista o no", ya que no tiene el mismo discurso en el Parlament que con los inversores.

La diputada 'cupaire' Anna Gabriel ha manifestado que su partido no quiere la comparecencia de Junqueras, pero ha afirmado que no tendría "ningún inconveniente" en citar a otro miembro del departamento que no sea el conseller para que explique este tema.