Víctimas de ETA escriben a Macron para que interrumpa los contactos entre su Gobierno y los presos de la banda

La AVT le envía un dossier sobre los 3.517 atentados y recordando que depende de los 300 reclusos obtener beneficios dentro de la ley

Hasta entonces, los presos de ETA no cumplían ninguna de las normas que el primer grado exigía y muchos de ellos vivían "en una doble prisión", de acuerdo a lo que defendía el por entonces director de Instituciones Penitenciarias Antonio Asunción, la impuesta por los tribunales y la establecida por los jefes de la banda, puesto que había presos que querían acogerse a los beneficios penitenciarios "pero los frenaban los duros".

Para la AVT, que cuenta con 4.569 socios, este sigue siendo el principal impedimento a día de hoy: "Si los presos de ETA no se han visto beneficiados por esos mecanismos ha sido por la propia voluntad de la organización terrorista, que no se lo ha permitido". Por eso subrayan que la iniciativa depende de la propia organización terrorista "y no de los Estados español y francés".