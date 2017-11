Víctimas del Terrorismo piden prohibir el homenaje a la etarra fallecida Belén González Peñalva

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que prohíba el acto convocado en Lazkao el domingo 26 de noviembre en homenaje a la etarra Belén González Peñalva, fallecida recientemente, al considerar que es "un acto de enaltecimiento del terrorismo" que entraña una "humillación" hacia las víctimas de la banda terrorista ETA.

Asimismo, sostiene que la organización de ese acto supondría una "humillación" hacia todas las víctimas con las que, según la AVT, los miembros de la banda terrorista no tuvieron la "humanidad" que ahora reclama Sortu para el resto de condenados por delitos de terrorismo.

Por su parte, Sortu ha reiterado su reclamación de que se ponga "en libertad" a todos los presos "gravemente enfermos" y a los que han deseado que vuelvan al País Vasco "vivos y con todos sus derechos". No obstante, la AVT ha indicado que se está pidiendo la "humanidad" que los etarras no tuvieron con sus víctimas y han aclarado que desde la organización estarán "vigilantes" para que no se den "situaciones de impunidad tan dolorosas para las víctimas y tan perjudiciales" para el Estado de derecho.