Vila admite que la situación de Cataluña es "terrible" y Girauta le afea su "participación" en el Govern de Puigdemont

El exconseller de la Generalitat Santi Vila ha admitido este lunes que la situación de Cataluña es "terrible" y se podría haber evitado si Carles Puigdemont hubiera convocado elecciones autonómicas en vez de declarar la independencia, afirmaciones a las que le ha respondido el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, afeándole su contribución al desafío independentista. "Si has sido capaz de participar en eso y saltar el último día, admiro tu habilidad, y entiendo que para ti todo era un farol", le ha dicho Girauta.

"Es una broma que llames nacionalista a una formación que nació para oponerse al nacionalismo en Cataluña", ha dicho Girauta en la réplica con cierta crispación. "Me lo voy a tomar como una broma porque si no, me sentiría insultado", ha añadido después, tras reconocer ante los asistentes que no sentirá la ausencia en la campaña electoral catalana de los miembros del Gobierno de Puigdemont encarcelados por la juez Lamela de la Audiencia Nacional.