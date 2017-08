Villacís urge a Carmena a realizar un acto en favor de los presos políticos de Venezuela, "donde no hay democracia"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que "haga un reconocimiento explícito" de la existencia de presos políticos en Venezuela, "donde no hay democracia", a través de un acto organizado por el Consistorio.

"Estamos al tanto de lo que ocurre en Venezuela; la deriva totalitaria que ha tenido este país, ya no se corta", ha expresado la portavoz del grupo naranja, para quien ya no queda en el país sudamericano "ni obstáculo moral", ya que "han perdido los frenos, y están en una deriva en la que la democracia no existe".