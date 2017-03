Villacís (Ciudadanos) acusa al PP de creer que "mentir a los ciudadanos no pasa factura"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado al PP de "no importarles que su palabra no valga nada, de mentir alegremente a los ciudadanos convencidos de que no pasa factura".

Villacís ha explicado que la situación con el presidente de Murcia, Pedro A. Sánchez, pone de manifiesto las dos maneras de hacer política, la del PP "demostrando que no les importa mentir a la gente" y la de C's, "que ha demostrado lo que la gente espera, firmeza". "Entendemos que en un mundo como el de la política, donde hay que restablecer la confianza entre políticos y ciudadanos, no puedes hacer creer que tu palabra no vale nada, y es lo que nos ha demostrado el PP", ha apostillado ante los medios en un acto por el Día de la Mujer. La dirigente de C's ha aseverado que su formación no entró en la escena política "para que las cosas sigan igual" y mantendrán su palabra porque "la credibilidad es lo único que tenemos, y que empiece a limpiarse de corrupción este país depende de que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus políticos". "Sabemos que va a escocer y molestar que queramos combatir la corrupción. La regeneración bien entendida comienza por uno mismo y esto es lo que no terminan de entender los viejos partidos. Nosotros estamos aquí para hacérselo entender", ha explicado. Además, ha señalado que temas que "se sustancian en cualquier cafetería de España desde hace mucho" como quitar los aforamientos o eliminar a imputados de las listas "están llegando ahora al Congreso, donde anteriormente los viejos partidos hacían dique para votar en contra sistemáticamente". "Quiero recordar que el PP votó hasta doce veces en contra de quitar los aforamientos. Si piensan que Ciudadanos ha entrado en escena para que toda siga igual, lo sentimos mucho, pero se han equivocado", ha concluido.