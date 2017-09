Villacís critica que Podemos se comporte como "autentico costalero del secesionismo"

Cs apoyará cualquier medida legal que lleve a cabo el Gobierno para evitar referéndum

"Digamos que Podemos ahora mismo se esta comportando como los auténticos costaleros de secesionismo y yo creo que los españoles e incluso sus votantes no lo merecen porque estoy segura de que muchos de ellos no están a favor", ha dicho.

Además, ha insistido en que "no se puede repetir el 9N" y que su partido apoyará cualquier medida legal que lleve a cabo el Gobierno "para evitar".

También ha tachado de falsas las declaraciones en las que el líder del PPC, Xavier García Albiol, aseguró que el partido naranja le había propuesto retirar el artículo 155 de la Constitución. Así, ha asegurado que son "falsas" y ha recalcado que se "están poniendo excusas" y escuchando "voces donde no existen".

"Lo único que le exige Ciudadanos es que utilicen cualquiera de las herramientas que tienen un repertorio bastante amplio y herramientas legales para evitar lo que el 9N para España eso no se puede volver a producir en este país entendemos que no se va a volver a producir", ha dicho.

"El miércoles no vamos a participar de eso. Está llevando a todos los catalanes a una deriva menos democrática y no estará en ese pleno nos ausentaremos y no podemos participar de esa falacia", ha concluido.