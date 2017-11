Villacís vuelve a pedir la dimisión de Sánchez Mato porque "se saltó la regla de gasto porque tenía que retar a Montoro"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha vuelto a pedir la dimisión del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, porque "se saltó la regla de gasto porque tenía que retar al señor (Cristóbal) Montoro".

La concejala ha apuntado a Ahora Madrid como "principales responsables de que no haya ni una escuela infantil o un centro de mayores hechos por ellos porque en estos dos años, con un Ayuntamiento que no ha estado intervenido, no las han hecho porque no han ejecutado el presupuesto por un problema de gestión. Al ritmo que van tardarán veinte años en realizar lo comprometido", ha declarado.