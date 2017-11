Villarejo pide la nulidad de las pruebas por ser "pillado" en su casa un funcionario de Hacienda sin autorización

Denuncia que en las doce horas de registro este empleado público buscó documentos en una maleta y en falsos suelos y paredes de su chalé

El excomisario José Manuel Villarejo ha pedido que se eliminen del procedimiento judicial por el que se encuentra en prisión provisional todas las pruebas que fueron halladas en su chalé de Boadilla del Monte (Madrid) al considerar que se vulneró su derecho a la inviolabilidad del domicilio, ya que la investigación fue dirigida, en una "vergonzosa pillada", por un funcionario de la Agencia Tributaria que no tenía autorización.

"ESTE SEÑOR NO ES POLICÍA"

Acto seguido, la defensa de Villarejo le preguntó al inspector - "de nombre Gonzalo"-- quién era el encargado de dirigir el registro en el domicilio del excomisario. La respuesta de este policía de Asuntos Internos, según el recurso, fue: "Ese señor no es policía. No sé lo que es, pero policía les aseguro que no". "Lo único que logramos saber", continúa el escrito, "fue que este señor formaba parte de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, omitiéndose conscientemente que pertenecía a la Agencia Tributaria".