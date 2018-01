Villegas dice que Rajoy debería fijarse menos en Ciudadanos y centrarse en atajar el separatismo o la precariedad

Insiste en dar por "congelado" el acuerdo de Presupuestos porque no se fiará del PP mientras no se desprenda de la senadora Barreiro

Villegas considera que entre los objetivos del líder del PP no están impulsar las reformas que España necesita o "liderar un nuevo proyecto de país", y que esto es precisamente lo que pretende hacer Ciudadanos.

Además, ha calificado de "curioso" que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, "quiera aparecer como reformista" pese a que su partido no impulsó una serie de medidas cuando pudo hacerlo desde La Moncloa.

"Si las reformas del señor Pedro Sánchez van hacia romper España o hacia la España plurinacional, en la que es nación cualquier comunidad autónoma que decida serlo y no se sabe qué país es España", quizá "tendría que reformular su reformismo", ha manifestado, abogando por un proyecto reformista, regenerador y que refuerce la cohesión.

"El PP intenta lanzar cortinas de humo para no asumir su responsabilidad y no apartar a los imputados por corrupción", ha afirmado, expresando su esperanza de que esta vez los 'populares' no "arrastren los pies" durante semanas o meses defendiendo "lo indefendible" antes de reclamar el acta a la senadora Pilar Barreiro.