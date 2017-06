El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha manifestado este sábado que el Gobierno de Carles Puigdemont "no tiene salida" y que "va directo a pegarse contra el muro de la democracia y de las libertades" con la convocatoria del referéndum unilateral el próximo 1 de octubre.

En este sentido, Villegas ha explicado que este referéndum "no es nada nuevo" y que ya se vivió con la consulta del 9N del año 2014. "Estas escenificaciones", ha apuntado, "solo llevan a Cataluña a seguir en la parálisis en la que nos tienen instalados los independentistas durante ya más de cinco años".

"Todos los catalanes sabemos que el referéndum no se va a realizar. El señor Puigdemont es el primero que sabe que no se va a realizar", ha dicho Villegas, quien también ha opinado que "la única salida para Cataluña son unas elecciones autonómicas".

Asimismo, Villegas considera que el Gobierno tiene que "hacer cumplir la ley" y que el referéndum no se va a producir. Así, según él, se demostrará que el 9N se podría "haber evitado", pero que el Gobierno "no quiso".

"Igual que yo no me puedo saltar un semáforo en rojo, el señor Puigdemont no puede hacer referéndums ilegales", ha sentenciado Villegas.