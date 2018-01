Villegas dice que no le preocupa la estrategia del PP contra Cs y le aconseja ocuparse de los problemas de los españoles

Insiste en que la senadora del PP Pilar Barreiro debe dimitir para cumplir el acuerdo de investidura con Cs

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este lunes que no le preocupa la estrategia que pueda llevar a cabo el PP para frenar el ascenso de Ciudadanos en las encuestas electorales, y le ha aconsejado que se ocupe sobre todo de ver cómo resuelve los problemas de los españoles.

"No nos preocupan los planes del PP; nosotros crecemos porque hacemos un buen trabajo en las instituciones", porque "damos respuesta a las necesidades de los ciudadanos" y porque "además somos un partido con una idea clara de España", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs.

Desde su punto de vista, esos son los motivos por los que la formación naranja ha ido ganando apoyo entre los ciudadanos hasta situarse en algunos sondeos por encima del PP y del PSOE en número de votos. "Vamos a insistir en esa estrategia y no preocuparnos tanto de qué hacen el PP, el PSOE o Podemos", ha manifestado.

"No soy nadie para dar consejos al PP, ni mucho menos me los va a aceptar y va a mejorar, pero lo normal sería que un partido que tiene problemas y que baja en las encuestas mire hacia dentro y piense qué está haciendo mal para perder la confianza de los ciudadanos, y no mirar hacia fuera y ver cómo va a frenar a otro partido", ha señalado.