Ximo Puig cree "evidente" que no hay mayoría alternativa que justifique una moción de censura del PSOE contra Rajoy

El presidente de la Comunidad Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, considera "evidente" que no hay una mayoría alternativa en el Congreso que justifique la presentación de una moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy, si bien subraya que la decisión final corresponde a la Ejecutiva que lidera Pedro Sánchez.

A su juicio, es "evidente" que no existe esa mayoría alternativa, "y como no existe pues no parece que la moción de censura para cambiar el gobierno sea posible, sea factible, en estos momentos".