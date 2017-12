Xuclà (PDeCAT) dice que Podemos está en un "modo electoral lamentable" al impulsar en solitario el recurso contra el 155

El coordinador de diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha criticado este viernes que Podemos haya presentado en solitario el recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña, cuando "perfectamente podría haberse presentado con partidos soberanistas", y ha acusado al partido 'morado' de ponerse en un "modo electoral lamentable".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, confirmó el jueves en el Congreso la presentación el recurso por parte de su formación a pesar de que el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, no tenía previsto anunciarlo hasta el próximo lunes. Esto ha generado malestar en sus propias filas debido a que se trata de una iniciativa de la confluencia catalana y no del grupo confederal en su conjunto. Y también ha molestado a los partidos independentistas, ERC y PDeCAT, ya que no han contado con ellos y no pueden presentar un recurso propio al no tener el número de diputados suficientes.