Xuclá dice que el referéndum sobre la UE no está en el programa del PDeCAT y que después del 21D ya se decidirá

EUROPA PRESS

El portavoz adjunto del PDeCat en el Congreso, Jordi Xuclá, ha asegurado este lunes que el referéndum sobre la salida de Cataluña de la UE que ha planteado el expresidente catalán Carles Puigdemont no está en el programa con el que Junts per Catalunya (PDeCAT-CDC)concurre a las elecciones del próximo 21 de diciembre y ha recalcado que será el Parlament que salga de esos comicios el que decida sobre si debe o no celebrarse una consulta a los catalanes de esas características.

En declaraciones a Europa Press, Xuclá sostiene que Puigdemont es "partidario" de la permanencia de Cataluña en la UE y en el euro, pero que lo que cuestiona, al igual que lo hace el PDeCAT, es el actual liderazgo de las instituciones europeas, citando singularmente al presidente de la UE y hace una referencia al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.

No obstante, Xuclà ha destacado la vocación "europeísta" del PDeCAT desde su fundación y, de hecho, ha admitido que él está a favor de continuar en el UE pero que no le gustan sus actuales dirigentes.

Por tanto ve "nada mal" que Puigdemont hablar planteando la posibilidad de que los catalanes pudieran expresarse sobre la continuidad de Cataluña en una UE liderada por los señores Juncker y Tajani.

A VER QUÉ DECIDE EL PARLAMENT

Ahora bien, el exconvergente y portavoz de Exteriores del PDeCAT en la Cámara Baja ha querido dejar claro que ahora lo prioritario es saber cómo se resuelve el contencioso catalán a partir del resultado de las elecciones del 21 de diciembre.

"Vamos a ver qué mayorías se configuran, qué investidura se produce y, después, a la luz de la evolución de la legislatura, será el Parlament el que orientará la política catalana en una dirección o en la otra", ha manifestado. Xuclà ha abundado en que el PDeCAT necesita revalidar la actual línea política en las urnas "y, después, el devenir político dirá si tenemos que plantear o no debates europeos".

En todo caso, Xuclà se ha mostrado convencido que en las elecciones europeas de 2019 muchos partidarios europeístas, al igual que Puigdemont, van a realizar críticas parecidas a los actuales líderes de le UE, ya que en esta legislatura se tenía que haber afrontado la integracion económica, "y no se ha hecho"; la crisis migratoria, que ha sido "el mauyor fracaso" de esta Comisión; y la integración energética, "y tampoco se ha hecho.

A ello se suma, ha apostillado el independentista catalán, la respuesta "tibia" que han tenido las instituciones europeas ante la actuación policial de la jornada del referéndum del pasado 1 de octubre.