Xulio Ferreiro subraya la victoria de la "lista de integración" de En Marea y lamenta que no hubiese más participación

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha destacado la victoria de la "lista de integración" en las elecciones internas de En Marea para elegir a las personas que conformarán el Consello das Mareas.

A preguntas de los periodistas, ha considerado que la lista encabezada por Luís Villares, 'Máis Alá!', ganó por "una mayoría clara". Sin embargo, ha lamentado que no hubiese: "Toda la participación que nos gustaría a algunos". Un hecho que vinculó con que algunas personas "no se diesen cuenta de que no estaban inscritas en el censo".

Por otra parte, ha subrayado "el apoyo mayoritario a una lista de integración frente a dos listas que eran más de parte". Asimismo, ha señalado que ahora hay que esperar a que el Consello se constituya para "empezar a trabajar, que es de lo que se trata". Sobre el portavoz, ha zanjado el debate recalcando que hay "un documento político que establece los acuerdos para las portavocías".

En concreto, tras las elecciones, la lista encabezada por Luís Villares, 'Máis Alá!', tendrá 21 puestos en el Consello das Mareas. Por su parte, la candidatura vinculada a Anova, 'Somos Quen', se ha hecho con nueve; y la de Cerna, 'Queremos participar', con cinco.