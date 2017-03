El yihadista de Gerona es un pintor muy integrado en su pueblo

Es una imagen que pocos se esperaban en Santa Coloma de Farners. La de un conocido vecino del pueblo, pintor y padre de familia completamente integrado en el pueblo saliendo detenido de su domicilio por la Guardia Civil. El detenido, de nacionalidad marroquí, tiene tres hijos escolarizados de entre cinco y diez años.



Ha sido detenido por su supuesta relación con una trama de envío de dinero a combatientes en territorio de conflicto (Siria e Irak), zonas donde había acudido un hermano suyo a luchar por el Califato. Fue con otros dos de sus hermanos -ya detenidos el pasado mes de julio también en la provincia de Gerona- con quien este individuo supuestamente ideó el sistema de envío de pequeñas cantidades de dinero para financiar al DAESH. Así lo confirmaba el ministro del Interior, destacando el complejo sistema "para que no despertaran ningún tipo de sospecha" a las fuerzas de la lucha antiterrorista.



Vecinos y amigos -preguntados por Informativos Telecinco- no se lo podían creer: "Si es una cosa de sus hermanos puede ser, ¿pero él? No lo creo" decía un conocido suyo. "Es una persona trabajadora, humilde que no creo que esté implicada en nada relacionado con el yihadismo" aseguraba otro amigo del detenido de 43 años.