El juez Yllanes y el guardia civil Delgado se desmarcan del apoyo de Podemos a los imputados de Alsasua

Al menos dos diputados de Podemos, el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes y el guardia civil Juan Antonio Delgado, se han desmarcado este miércoles del manifiesto con el que su grupo, Unidos Podemos, da apoyo a los nueve imputados por agresiones a guardias civiles en octubre en Alsasua (Navarra), según han confirmado ambos parlamentarios a Europa Press.

Unidos Podemos anunció este martes que "la totalidad del grupo" había firmado el manifiesto de apoyo a los imputados, en el que rechazan que se les imputen presuntos delitos de terrorismo. Sin embargo, esta versión contrasta con las declaraciones de Yllanes y Delgado, que afirman no haber firmado dicho texto al no estar de acuerdo.

En los pasillos del Congreso, Yllanes ha asegurado a Europa Press que "no habría firmado absolutamente nada" si le hubieran pasado el texto. Así, ha asegurado que todavía no lo ha leído pero que, en todo caso, no está de acuerdo con la decisión de su grupo, que este miércoles va recibir a los familiares de los imputados para mostrarles su apoyo.

Por su parte, el que fuera portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha asegurado en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, que "desde el minuto uno" ha estado "con las víctimas de Alsasua" que son, a su juicio, "los Guardias Civiles agredidos y sus parejas". "Lo demás son manipulaciones", ha sentenciado.