El juez Yllanes y el guardia civil Delgado se desmarcan del manifiesto por los detenidos de Alsasua

Podemos muestra su solidaridad con los acusados, que considera "víctimas" de "un procedimiento judicial injusto y desproporcionado"

Al menos dos diputados de Podemos, el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes y el guardia civil Juan Antonio Delgado, se han desmarcado este miércoles del manifiesto respaldado por su grupo Unidos Podemos que denuncia "falta de proporcionalidad" en el proceso judicial a los imputados por las agresiones a guardias civiles en octubre en Alsasua (Navarra), y que pide "un juicio justo" y "la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo".

Tanto Delgado como Yllanes han mostrado este miércoles su disconformidad con algunos puntos del manifiesto y, por ello, han decidido matizar su postura. Si bien el juez en excedencia ha firmado el texto, ha explicado que no está de acuerdo con la "petición expresa" que se realiza a la Audiencia Nacional a que "reconsidere sus actuaciones", al considerar que podría suponer una interferencia en la separación de poderes.

Yllanes, que había asegurado en un primero momento que no tenía constancia del manifiesto y que no se le habían pedido su apoyo, ha reconocido después haberse equivocado al recordar que sí había firmado dicho texto. Eso sí, según ha explicado a Europa Press, mantiene sus reservas respecto a algunas cuestiones que se plantean en el manifiesto, como es el mencionado llamamiento a la Audiencia Nacional.

EX PORTAVOZ DE LA AUGC, PERSONADA EN LA CAUSA

En cuanto al que fuera portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), organización personada en la Audiencia Nacional, ha afirmado que comparte la postura de su grupo de rechazo a la calificación de las agresiones como delito de terrorismo, pero ha explicado que ha decidido no firmar el manifiesto al considerar que puede "quitar valor" a la condena que desde Podemos hacen hacia las agresiones que sufrieron los guardias civiles.

En un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, Delgado ya había dejado claro que "desde el minuto uno" la formación política de la que ahora forma parte ha estado "con las víctimas de Alsasua", que son, a su juicio, "los Guardias Civiles agredidos y sus parejas". Su "firme" condena a las agresiones le ha llevado, según ha explicado, a no firmar un manifiesto que, a su parecer, podía desdibujar ese rechazo, aunque esté de acuerdo con "la falta de proporcionalidad" que supone calificar esas agresiones como delito de terrorismo.

Unidos Podemos anunció este martes que "la totalidad del grupo" había firmado el manifiesto de apoyo a los imputados. Sin embargo, de los 67 diputados con los que cuenta Unidos Podemos, 21 no han firmado el manifiesto, aunque sólo dos parlamentarios han admitido sus discrepancias públicamente.

Según ha explicado en declaraciones a los medios la portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, "hay compañeros que no lo han firmado porque no se enteraron" durante el periodo de tiempo que abrieron para sumar las adhesiones, y no "porque no quisieran firmarlo".

"UNA PELEA DE BAR"

En este sentido, ha asegurado que la posición de Unidos Podemos sobre las cuestiones denunciadas en el comunicado "es unánime", "independientemente de quien individualmente ha firmado o no el manifiesto", y consiste en denunciar que se ha "calificado de terrorismo" lo que consideran que fue "una pelea de bar".

"No está siendo un juicio proporcional a los hechos que ocurrieron. Creo que eso es un consenso muy amplio tanto dentro de la sociedad navarra y vasca como del conjunto del Estado", ha asegurado Belarra, antes de mostrar su apoyo a los familiares de los imputados "que están en la cárcel", con los que se han reunido este miércoles en el Congreso junto a otros grupos como ERC, PNV, PDeCAT o Bildu.

"Esto es un gesto más apoyando a los familiares de las víctimas, de las personas detenidas, que como decía están siendo sometidas a una política excepcional que al final no es adecuada a los hechos que se produjeron esa noche", ha señalado.

Así, ha asegurado que su formación se solidariza "con todas las víctimas", tanto con los guardias civiles y sus parejas que "son víctimas porque han sido víctimas de la agresión", como con las personas "que están viéndose sometidas a un procedimiento judicial injusto y desproporcionado". "También son víctimas", ha enfatizado.

"Nosotros hemos firmado manifiestos y declaraciones en ambos sentido porque nosotros estamos en contra de cualquier forma de violencia. Además, no tenemos ningún reparo en señalar que estamos con todas las víctimas y contra todas la formas de violencia", ha remachado.

TAMBIÉN ERC, PNV, PDECAT Y BILDU

En el comunicado, que han suscrito un total de 74 diputados y 14 senadores de Podemos, En Comú, En Marea, IU, Compromís, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu, sus impulsores muestran su "preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo". "La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger", denuncian.

Además, aseguran que a los imputados "se les ha negado el derecho al Juez natural" y garantías procesales como el derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad o no arbitrariedad "han quedado en entredicho".