Zapatero considera "absolutamente increíble" que vaya a intentar volver a liderar el PSOE

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este martes que es "absolutamente increíble" que vaya a intentar volver a liderar el PSOE, como han publicado algunas informaciones.

En declaraciones a los periodistas después de participar en un desayuno informativo con el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, Zapatero ha negado así esta información, de la que ha explicado que acababa de enterarse, según la cual dirigentes de su partido le han pedido que se presente a las primarias. "No tiene ni la más mínima visibilidad", ha dicho.

Después de asegurar que esto es "absolutamente increíble", ha explicado que él está "siempre para apoyar al PSOE", además de al país. Y ha aprovechado para asegurar que es "optimista sobre el futuro de España" pero, también "sobre el futuro del PSOE". "Ya verán cómo tenemos un buen congreso", ha dicho.

Previamente, Zapatero no ha querido pronunciarse sobre candidatos a las primarias, ni sobre el anuncio del ex secretario general Pedro Sánchez de retirarse si pierde --"me parece respetable", se ha limitado a contestar-- ni sobre los planes de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El expresidente no ha querido comentar si cree que debe dar el paso y ha explicado que corresponde a su voluntad, que "hay que respetar". Eso sí, ha subrayado que "queda algún tiempo" y ha recordado que hay que respetar "las formas" y el calendario previsto.

"En fin, como sé, es una tarea, competir nada más y nada menos por ser el líder del PSOE, que sobre todo exige una gran determinación, voluntad, ánimo y apoyo, que debemos respetar", ha dicho, asegurando que quien lo intente tendrá su "simpatía".

Preguntado acerca de si estará el próximo sábado en el acto convocado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en Madrid para mostrar apoyo a Susana Díaz, Zapatero ha apuntado que él no es "alcalde ni concejal", que son los cargos que han sido invitados a este evento.