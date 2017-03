Zapatero valora los pasos para sellar el fin de la violencia de ETA y pide trabajar por una paz "fuerte y consolidada"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha valorado este viernes el anuncio de desarme de ETA y así los pasos que se lleven a cabo para "sellar definitivamente" el "fin de la violencia" anunciado por la banda terrorista en 2011. Igualmente, ha instado a las fuerzas políticas y al Gobierno a "dialogar y trabajar" para que la paz "lograda" sea "fuerte y consolidada".

Rodríguez Zapatero se ha pronunciado de este modo en Valencia, a su llegada al Ayuntamiento de esta ciudad, a la que se ha desplazado con motivo de las Fallas. El expresidente socialista ha respondido así a las preguntas sobre el desarme de ETA que le han realizado los medios de comunicación mientras accedía al consistorio.

"No conozco el contenido exacto de la información pero por lo que he podido ver, todo lo que sean pasos en sellar definitivamente lo que fue el anuncio del fin de la violencia en 2011, en noviembre de 2011, me parece importante", ha señalado José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, ha considerado que "las fuerzas políticas y el Gobierno deben dialogar y trabajar decididamente para que logrado el fin de la violencia y lograda la paz, ésta sea una paz con memoria, una paz muy fuerte y firmemente consolidada".

El expresidente ha confiado en que "eso permita lograr la convivencia", a la vez que ha señalado que ésta "se ha logrado extraordinariamente en el País Vasco". "Son buenas noticias", ha concluido diciendo Rodríguez Zapatero.