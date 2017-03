Zoido no aclara si el Gobierno está dispuesto a traspasar a Euskadi la política penitenciaria

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no ha aclarado si el Gobierno está dispuesto a abordar el traspaso de competencias penitenciarias al País Vasco, después de que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, haya reclamado a los grupos políticos en el Congreso que contribuyan a propiciar "un clima adecuado" para abordar esta cuestión.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, el ministro ha dicho desconocer las afirmaciones del secretario de Estado, pero no ha descartado la posibilidad de que el Ejecutivo central aborde este asunto "una vez esté el clima adecuado" al que ha apelado su número dos.

"Eso está ahí, y es una competencia que pueden pedir", ha señalado, aunque ha aseverado que él personalmente no ha hablado "en absoluto" de esto con la consejera de Interior del Gobierno vasco.

En esta línea, a preguntas de los periodistas sobre si el traslado de competencias está "encima de la mesa", Zoido ha contestado que "no", aunque negando que con estas palabras estuviera "desautorizando" a su secretario de Estado: "Yo no desautorizo a nadie, digo que no se qué ha dicho, ni cómo lo ha comentado", ha apuntado.

"TODAVÍA" NO HA HABLADO "CON NADIE" SOBRE ESTE TEMA

Los periodistas le han explicado que José Antonio Nieto ha llamado a los grupos parlamentarios a generar "un clima adecuado" para abordar el asunto sobre las competencias penitenciarias y entonces el ministro ha apuntado: "Ah, bueno, pues si él (el secretario de Estado) lo que ha pedido es que haya una clima adecuado de todos los partidos políticos, pues una vez que tengamos ese clima adecuado de todos los partidos políticos, pues ahí ya nos sentaremos a hablar y veremos las cosas".

Así, repreguntado entonces si el Gobierno contempla esta posibilidad o, por el contrario, la descarta, el ministro no lo ha negado rotundamente: "Si está el clima adecuado que ha pedido el secretario de Estado... Una vez que esté el clima adecuado entonces ya volveremos a hablar de los temas".

En cualquier caso, antes de concluir las declaraciones, Zoido ha incidido en que él "todavía" no ha hablado "con nadie" sobre este tema.